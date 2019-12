Hommage à Nobuyuki Ohnogi, compositeur des musiques de Galaga, Dig Dug ou Mappy

Les célèbres notes de synthé des jeux cultes Galaga et Dig Dug sont l’œuvre d’un seul et même compositeur, Nobuyuki Ohnogi. Il est difficile d’imaginer que des airs aussi connus, qui produisent un sentiment de nostalgie absolue aussi profond (c’est un pur fan de Galaga qui vous le dit), proviennent d’un artiste totalement méconnu du grand public (mais légendaire auprès des fans). A vrai dire, même le décès d‘Ohnogi a failli passer inaperçu : le compositeur et sound designer japonais est mort en effet à 63 ans… au mois d’août dernier, une triste disparition qui n’a été rendue publique que ces dernières semaines.

Nombre de compositeurs de JV actuels reconnaissent l’influence d’Onhogi sur leurs propres travaux.

Nobuyuki Ohnogi était un pilier de Namco au début des années 80, à une époque où le studio japonais se focalisait quasi exclusivement sur les bornes d’arcade. Outre Galaga et Dig Dug, on retrouve la patte d’Ohnogi dans de nombreux jeux vidéos des « heighties », comme Bosconian, Mappy, Pole Position ou bien encore New-Rally-X. Le compositeur quittera Namco en 1985 pour co-fonder son propre studio de développement, Game Studio, avec le créateur de Xevious, Masanobu Endô. Onhogi prendra définitivement ses distances avec le secteur du jeu vidéo au milieu des années 90, soit à une époque où le JV a déjà fini d’être un « artisanat » pour devenir une industrie de masse.