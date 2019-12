Sonic (le film) : Baby Sonic va t-il éclipser Baby Yoda ? (trailer)

Le film Sonic s’apprête à débouler à toute vitesse dans nos salles de ciné. Le hérisson bleu a eu droit à un ravalement de façade bienheureux, les fans ayant hurlé à la mort après la diffusion des premiers trailers qui montraient un Sonic au look hybride peu ressemblant au personnage du jeu vidéo. Mais cette fois, c’est la bonne, et Paramount Pictures lâche les chevaux avec un nouveau trailer japonais… qui nous dévoile un Baby Sonic absolument adorable. La petite boule bleu supersonique semble n’être là que pour les besoins de la promo du film, mais qu’importe puisque le Baby Sonic fait déjà un carton sur le réseau des réseaux et sur Twitter. Le petit Sonic est même comparé au Baby Yoda, un duel de culottes courtes qui nous rapelle que le « mignon » a toujours la cote sur la toile, qu’il s’agisse de chatons en train de bailler ou de Koalas faisant des câlins à une jolie soigneuse. Dans la version française, Sonic sera doublé par l’humoriste Malik Bentalha. On rappelle aussi que le méchant Dr Robotnik est incarné par l’acteur Jim Carrey. Sonic sera visible en salles le 12 février 2020.