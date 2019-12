Europe : Samsung n’est plus celui qui dépense le plus en R&D

Samsung a perdu le titre de société qui a dépensé le plus d’argent en recherche et développement en Europe, selon un rapport publié par l’Union européenne. Le groupe coréen a été battu par Alphabet, la maison mère de Google.

En 2018, Samsung a dépensé 14,8 milliards d’euros au total en recherche et développement en Europe, ce qui représente une hausse de l’ordre de 10% par rapport à 2017. Alphabet a fait mieux cependant avec 18,3 milliards d’euros au total, soit une hausse de 37% sur un an. Les deux groupes sont suivis par Microsoft, Volkswagen, Huawei, Apple et Intel. Samsung reste malgré tout un acteur important, le groupe a toujours été dans le top 5 dans la liste de l’Union européenne depuis 2014. Et pour ce qui est de la Corée, Samsung reste à la première place.

Sur les 50 entreprises qui dépensent le plus en recherche et développement en Europe, 22 sont américaines. Plusieurs sociétés coréennes sont également présentes dans le classement, mais elles sont dans le top 100 et pas le top 50 : LG est à la 57e place, SK Hynix à la 63e place et Hyundai Motor à la 69e place.