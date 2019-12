Google Stadia : les jeux offerts en janvier 2020 dévoilés

Google dévoile les jeux qui seront offerts en janvier aux joueurs qui ont Stadia. Les seuls concernés sont ceux qui ont Stadia Pro, l’abonnement à 9,99€/mois qui permet, notamment, de jouer en 4K. En comparaison, Stadia Base, la version gratuite (qui arrivera en 2020), permettra de jouer en 1080p au maximum.

Le premier jeu offert est Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration. Deuxième opus du reboot de la saga Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider prend place quelques années après les événements du premier jeu où l’on retrouve l’héroïne plus mature et marquée par l’épopée qu’elle a traversée. On notera qu’il s’agit du deuxième jeu Tomb Raider offert, puisque Google a déjà proposé gratuitement Tomb Raider: Definitive Edition en décembre.

Le second jeu offert est Thumper, un jeu de violence rythmique. Le titre mêle jeu de rythme classique, action, jeu de vitesse et jeu de combat. Incarnez un Scarabée de l’Espace, bravez le vide infernal et affrontez un monstre géant venu du futur.

Les deux jeux pourront être récupérés gratuitement à partir du 1er janvier sur Stadia. Google en profite pour souligner que les joueurs ont jusqu’au 31 décembre pour réclamer gratuitement Tomb Raider: Definitive Edition. Farming Simulator 19 Platinum Edition, Destiny 2: The Collection et SAMURAI SHODOWN pourront toujours être récupérés en janvier, ajoute Google.