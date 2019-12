Runet : l’internet russe serait fonctionnel

La Russie aura bientôt son propre internet. Les premiers tests « sécuritaires » de cet « intranet » à l’échelle de tout un pays se sont déroulés ce lundi 23 décembre, et tout se serait passé sans encombres selon les autorités russes. Les citoyens de Russie n’auront donc bientôt d’autre choix que de naviguer sur Runet, un réseau internet qui sera sans doute extrêmement contrôlé et filtré, à l’image du web chinois. Alexey Sokolov, le ministre russe des télécommunications s’est montré confiant sur la suite du projet : » Les résultats de ces exercices ont montré qu’aussi bien les autorités que les opérateurs de télécommunications sont prêts à répondre efficacement aux risques et menaces émergents, pour assurer le fonctionnement stable de l’Internet et du réseau de télécommunications unifié en Fédération de Russie ».

Le test de lundi consistait à éprouver la résistance de Runet à différents types d’attaques. L’internet Russe serait désormais fin prêt pour un déploiement massif… sous l’œil « bienveillant » du Roskomnadzor, l’équivalent russe de notre CNIL, la volonté de censure contrôle en plus…