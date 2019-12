Noël : la revente de cadeaux sur Internet en hausse cette année

Nous sommes le 25 décembre et le Père Noël a apporté des cadeaux. Tout le monde n’est pas satisfait toutefois, c’est pour cette raison des milliers de personnes n’hésitent pas à les revendre sur Internet. Cette pratique est en hausse en 2019.

À midi, la plateforme Rakuten comptait déjà plus de 500 000 annonces déposées contre 300 000 l’an dernier à la même heure, indique à l’AFP Alison Boutoille, directrice marketing, qui prévoit plus d’un million d’annonces à la fin de la journée.

Cela représente un phénomène « de plus en plus assumé, de plus en plus large, puisqu’on a de plus en plus de gens qui revendent sur Internet », estime Sarah Tayeb, responsable du pôle vendeurs chez eBay France. Dans le cas d’eBay, les nouvelles annonces de cadeaux revendus s’accumulaient. Environ 130 000 annonces ont été remarquées à midi, contre 100 000 l’année dernière à la même heure.

Parmi les nouveautés qu’a pu observer Rakuten, on retrouve « des jeux d’une valeur assez faible, moins de cinq, moins de dix euros », mis en ligne suite à des « échanges de cadeaux au sein de l’entreprise entre collègues ». Parmi eux, des livres, mais surtout des gadgets comme des babyfoots de bureau. Pour sa part, eBay fait état d’objets qu’on reçoit en doublon.

12% des Français ont revendu certains de leurs cadeaux de Noël sur Internet en 2018 et 17% prévoyaient de le faire cette année, soit une augmentation de 42%, selon une étude Kantar réalisée pour eBay France. Toujours selon Kantar, 35% des Français qui revendent les présents qu’ils ont reçus souhaitent en profiter pour s’offrir un « cadeau vraiment souhaité ». Mais preuve que les temps sont durs, 43% des personnes interrogées entendent se servir de la somme récoltée pour épargner, et 23% pour financer Noël. Un besoin de liquidités qui explique peut-être des délais de mise en ligne toujours plus courts.