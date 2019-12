Rock & Rule : le film d’animation culte (et pour adultes) visible dans son intégralité sur YouTube

Rock & Rule, film d’animation culte des années 80, n’a pas eu droit à une sortie dans les salles françaises, ni même à une diffusion sur la petit lucarne hexagonale. Qu’à cela ne tienne, ce métrage déjanté du canadien Clive A. Smith, résolument destiné aux adultes, est désormais visible dans son intégralité sur YouTube (gratuitement et sans pubs !). Retro Rerun a eu la judicieuse idée de retirer les contraintes de région juste avant les fêtes de fin d’année, ce qui nous permet de profiter de ce petit bijou trop largement sous-estimé lors de sa sortie. Le film raconte l’histoire de Mok, un super-méchant qui s’appuie sur la technologie de pointe, les sciences occultes et… le rock’n roll pour dominer un monde futuriste où des animaux parlants ont remplacé les hommes. La bande musicale est assurée par Cheap Trick, Debbie Harry, Lou Reed et Iggy Pop, et l’on note même la participation du groupe mythique Earth, Wind and Fire. Quelques séquences sont clairement NSFW et illustrent bien la liberté de ton et d’opinion qui prévalait encore il y a quelques dizaines d’années. Au plan des reproches, l’animation n’est pas au niveau d’un Disney et la HD est aux abonnés absents, mais Rock & Rule s’en sort tout de même avec les honneurs. A voir entre quelques truffes et toasts de foie gras.