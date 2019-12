Le superbe Lost Ember arrivera bien sur le PSVR (et aussi l’Oculus et le HTC Vive)

Le superbe jeu d’aventure-action Lost Ember, qui permet d’incarner plusieurs animaux (loup, aigle, etc.) dans un monde onirique, est sorti il y a quelques semaines sur PS4, Xbox One et Steam (au téléchargement seulement); une version Nintendo Switch est prévue pour 2020. Face à la demande pressante des joueurs, le studio Mooneye a confirmé qu’une version VR du jeu était en cours de développement pour les casques Oculus, HTC Vive, et… PSVR (qui n’était pas encore sûre jusqu’à présent). Une version bêta VR du jeu tournerait déjà dans les locaux de Mooneye, et le résultat serait visuellement extrêmement proche de celui du jeu d’origine. Couvert de prix et plébiscité par la critique (7/10 chez notre très sévère confrère Gamekult), Lost Ember sera un joyau de plus à mettre dans la liste des titres VR qui comptent. La version VR sera disponible l’an prochain.