KultureGeek vous souhaite un Joyeux Noël !!!

Passionnés de high-tech, dingues d’exploration spatiale, amateurs de sciences (dures), gamers consoles/PC ou juste curieux en recherche d’infos fraiches (ou de belles promos), KultureGeek vous souhaite un magnifique Noël ! Depuis plusieurs années, notre site suit l’actu high-tech (et un peu plus) avec toujours cette même volonté d’accessibilité, de concision, et dans la mesure du possible, d’exhaustivité.

Sachez que notre enthousiasme est intact, et pour cause, l’actualité technologique a de quoi motiver les plus blasés: prothèses robotiques sophistiquées, jeux vidéo photo-réalistes (ahhhh, Death Stranding !), réalité virtuelle ou augmentée qui nous promet une révolution des usages, smartphones pliables, robots domestiques, taxi-volants, technologie « verte », gadgets innovants, films et séries « geeks » à ne plus savoir où donner des yeux, nous sommes vraiment rentrés dans une ère où les fantasmes futuristes rejoignent de plus en plus souvent le réel, et… c’est incroyablement cool !

Dans notre hotte de fin d’année, nous avons aussi quelques belles affaires « promo », alors sachez qu’il n’est jamais trop tard pour faire un joli cadeau ;) Et encore une fois : Joyeux Noël à tous !!!