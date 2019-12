Galaxy Tab S6 5G : Samsung prépare sa première tablette compatible 5G

Samsung est déjà installé sur le marché des smartphones 5G. Quelques modèles, comme les Galaxy S10 5G et Galaxy Note 10+ 5G, sont commercialisés dans certains pays. La marque coréenne va maintenant se pencher sur le cas des tablettes.

Le site coréen de Samsung liste une certaine Galaxy Tab S6 5G qui vient aux côtés de la Galaxy Tab S6 traditionnelle et d’autres tablettes. Le produit est référencé avec la mention « Bientôt », sans plus de détail. Samsung a d’ailleurs utilisé la même image pour la Galaxy Tab S6 et la Galaxy Tab S6 5G, suggérant que la tablette n’aura aucun changement au niveau du design.

La Galaxy Tab S6 a été annoncée par Samsung à la fin du mois de juillet. Elle embarque un écran Super AMOLED de 10,5 pouces (2 560 x 1 600 pixels), le processeur Snapdragon 855, 6 ou 8 Go de RAM, une batterie de 7 040 mAh, un double capteur photo de 13 et 5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Ce modèle est l’une des meilleures tablettes Android haut de gamme du moment.

À titre d’information, la Galaxy Tab S6 Wi-Fi a pour numéro SM-T860 et la variante Wi-Fi + 4G est notée SM-T865. Pour sa part, la Galaxy Tab S6 5G devrait être numérotée SM-T866.