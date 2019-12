OnePlus pas intéressé pour mettre des pubs sur ses smartphones

Certains constructeurs de smartphones mettent de la publicité sur leurs smartphones. C’est notamment le cas de Xiaomi dans certains pays (cela ne semble pas être le cas en Europe, il est vrai). Et chez OnePlus ? La publicité n’est pas prévue.

L’annonce a été faite par Pete Lau, le patron de OnePlus. Il estime que si une fonctionnalité (la publicité en l’occurrence) ne propose aucune valeur ajoutée pour l’expérience utilisateur, alors OnePlus n’est pas intéressé pour la mettre en place. Ce discours peut faire sourire tous ceux qui aiment la prise jack et qui l’ont vue disparaître sur les récents smartphones du constructeur.

Bien évidemment, OnePlus pourrait gagner de l’argent en mettant de la publicité sur ses smartphones. Mais Pete Lau a une vision différente : « Je n’ai pas de publicité, mais je peux gagner de l’argent en vendant mes appareils un peu plus cher ». Effectivement, un smartphone OnePlus est un peu plus cher qu’un modèle de Xiaomi ou d’un autre constructeur asiatique, mais il n’y a pas de publicités.

Le dirigeant a également évoqué la OnePlus TV. Le téléviseur fera ses débuts en Chine dans le courant de 2020, sans plus de précision sur la date. Pete Lau a déjà dit dans le passé qu’un lancement en Europe, en Amérique du Nord et dans d’autres régions était prévu. OnePlus doit pour l’instant trouver des accords avec les partenaires et diffuseurs locaux. À ce jour, la OnePlus TV est vendue en Inde.