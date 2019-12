Twitter bloque les PNG animés pour protéger les personnes épileptiques

Twitter annonce avoir corrigé un bug qui permettait aux utilisateurs de poster plusieurs images animées dans un seul tweet, alors qu’il est normalement seulement possible d’en avoir une seule. La parade trouvée par certains utilisateurs a été de poster plusieurs PNG animés (APNG) plutôt qu’un GIF.

« Nous avons récemment trouvé un bug qui permet d’ajouter plusieurs images animées à un tweet en utilisant des fichiers PNG animés. Les APNG ignorent nos protections et peuvent causer des problèmes de performance pour l’application et votre appareil. Aujourd’hui, nous corrigeons le bug qui ne permet plus aux APNG de s’animer lorsqu’ils sont tweetés », indique Twitter dans un tweet.

Le compte Twitter dédié à l’accessibilité indique séparément que le retrait des APGN est également lié aux personnes épileptiques. « Ceci est pour la sécurité des personnes sensibles aux mouvements et aux images clignotantes, y compris celles qui souffrent d’épilepsie », peut-on lire. Le réseau social a précisé que les fichiers APNG n’étaient pas utilisés pour cibler l’Epilepsy Foundation, mais le bug signifiait que de tels fichiers auraient pu être utilisés pour le faire dans le futur si rien n’avait été fait.

Les tweets existants avec plusieurs images animées ne seront pas supprimés, prévient Twitter. Les utilisateurs n’ont seulement plus la possibilité d’en poster de nouveaux à partir d’aujourd’hui.