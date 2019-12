Orange dévoile son dispositif pour le passage à la nouvelle année et le trafic Internet

Orange se prépare pour le passage à la nouvelle année qui va être chargé au niveau de son réseau au vu des nombreux messages envoyés par les clients. L’opérateur sait que les Français utilisent de plus en plus des applications passant par Internet plutôt que les bons vieux SMS/MMS, d’où l’intérêt de bien doser le trafic.

Depuis quatre mois maintenant, une équipe d’une soixantaine de personnes fait le nécessaire pour que l’infrastructure réseau tienne le coup entre le 31 décembre et le 1er janvier. Ces personnes seront situées au centre de supervision d’Orange le 31 au soir et vérifieront régulièrement si tout se passe bien, quitte à faire des ajustements si ce n’est pas le cas. Le centre en question accueille généralement deux fois moins de personnes qui gèrent plus de 350 évènements dans l’année.

Ce centre est ouvert toute l’année, 24 heures sur 24, pour s’assurer qu’il n’y a aucun problème particulier sur le réseau. Le passage à la nouvelle année est toujours le jour le plus important au vu du trafic. Des alertes seront reçues en cas de problème et les équipes techniques auront pour mission de relancer le réseau le plus rapidement possible pour que les clients puissent appeler, envoyer des messages ou naviguer sur Internet.

Pour le passage à 2018, Orange a indiqué que les clients ont envoyé 466,7 millions de SMS du 31 décembre 2018 00h00 au 1er janvier 2019 à 23h59, avec une pointe à 28 689 messages par seconde à 00h07. Il y a également eu 30,6 millions de MMS, avec une pointe à 126 294 messages par minute à 00h09. Il est par contre impossible de quantifier le nombre de messages envoyés par les applications passant par Internet (WhatsApp, Facebook Messenger, iMessage, Snapchat, etc) parce qu’Orange n’a pas accès aux contenus.