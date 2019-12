Megaton Musashi : Level-5 dévoile enfin du gameplay, et ce n’est pas l’enthousiasme

Le mythique studio japonais Level-5 serait-il un peu moins mythique ? Level-5 a profité de l’évènement Jump Festa 2020 pour nous dévoiler enfin un peu de gameplay de son Megaton Musashi, un RPG-Action coopératif avec des robots géants, et le moins que l’on puisse dire est que le jeu peine à nous faire lever le sourcil. L’action un brin répétitive et molle, mais surtout le design très « particulier » des personnages atténuent largement l’impact d’une direction artistique lorgnant vers l’anime (l’anime et le manga tirés du jeu seront d’ailleurs produits par Bandai-Namco en 2020). Quelques super-coups remplissent la part de leur contrat et l’action semble fluide (60 fps?), mais pour le reste, il va vraiment falloir en savoir plus sur les « subtilités » de ce gameplay pour être totalement convaincu. Megaton Musashi sortiora quelque part en 2020 sur PS4, Nintendo Switch ainsi que sur les plateformes mobiles (iOS et android), mais l’on ne sait pas encore si le jeu sera commercialisé ailleurs qu’au Japon.