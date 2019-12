Streaming : Peacock va intégrer un flux en direct pour se différencier de Netflix

La guerre du streaming ne fait que commencer. Après Netflix, Disney+ et Apple TV+, d’autres services vont arriver en 2020, dont HBO Max et Peacock. Ce dernier va tenter de se démarquer de la concurrence avec un flux en direct.

Les services actuels sont similaires pour l’usage : on tombe sur la page d’accueil avec quelques suggestions de films et séries et il est possible d’effectuer une recherche. Encore faut-il savoir ce que l’on veut voir. Peacock veut justement aider en proposant un flux vidéo en direct quand on lance le service. Ce flux serait le même chez tout le monde, à l’instar d’une chaîne de télévision. Les utilisateurs auraient ainsi le choix : soit ils regardent le flux en direct, soit ils choisissent manuellement un programme disponible sur la plateforme.

Peacock appartient à la chaîne américaine NBC et va faire ses débuts au premier semestre de 2020 (en avril normalement). Plus de 15 000 heures de contenus sont prévues, que ce soit avec des programmes originaux ou des programmes existants, comme la série The Office.

La plateforme aura une offre gratuite avec de la publicité et une quantité limitée de contenus. Une deuxième offre à 5$/mois inclura toujours de la publicité (mais moins qu’avec l’offre gratuite) et aura davantage de contenus. Enfin, la troisième offre à 10$/mois aura zéro publicité et la totalité du catalogue.