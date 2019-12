Star Wars 9 en streaming : les données bancaires d’internautes récupérées par de faux sites

Star Wars : L’Ascension de Skywalker vient de sortir au cinéma et des internautes impatients sont prêts à le voir en streaming illégalement. Qu’à cela ne tienne, des sites affirment avoir une copie du film et proposent aux internautes de voir le dernier épisode… à condition d’entrer le numéro de la carte bancaire.

Selon Kaspersky, bien connu pour son antivirus, plus de 30 sites affirment avoir une copie de Star Wars : L’Ascension de Skywalker et demandent aux internautes d’entrer les données bancaires pour le voir. Pire, certains sites distribuent des malwares dans l’idée d’infecter les internautes et ainsi collecter leurs données. À ce stade, au moins 83 personnes ont été affectées par des malwares à l’aide de 65 fichiers malveillants. Ces fichiers sont présentés un raccourci pour voir le dernier Star Wars.

Au-delà de l’épisode 9, la saga Star Wars est très convoitée par les hackers. Ils savent pertinemment qu’elle intéresse du monde, d’où l’intérêt de distribuer de malwares sur les sites de streaming ou de téléchargement. 285 103 attaques en rapport avec les malwares ont été repérées cette année pour tout ce qui touche à Star Wars. C’est en hausse de 10% sur un an. 11 499 fichiers malveillants ont été diffusés (en recul de 30%) et 37 772 internautes ont été visés (en recul de 25%).

À l’heure où cet article est publié, des copies de Star Wars : L’Ascension de Skywalker circulent sur Internet. Il s’agit de versions filmées avec une caméra dans des cinémas et non d’une copie d’un DVD ou d’un Blu-ray avec une bonne qualité, comme les faux sites de streaming le laissent supposer.