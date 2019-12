Les GAFA sont-ils compatibles avec la foi ? Telle est la question de l’Église d’Angleterre

L’Eglise d’Angleterre, à savoir l’Église anglicane, se pose une question : est-ce que Google, Apple, Facebook ou encore Amazon, autrement dit les GAFA, sont compatibles avec la foi chrétienne ?

L’organe d’évaluation éthique des investissements de l’Église (Ethical Investment Advisory Group, ou EIAG) « vient de commencer un examen en profondeur de ses politiques d’investissement dans les géants de la technologie qui va durer un an », indique un porte-parole de l’institution religieuse dans une déclaration reçue par l’AFP. « Le secteur de la technologie évolue rapidement et devient de plus en plus controversé. Certains estiment qu’il a amené d’énormes bénéfices à la société mais d’autres constatent les inconvénients et les limites croissantes de la technologie », précise ce porte-parole.

Un point qui peut déranger n’est autre que l’intelligence artificielle. Pour l’Église anglicane, elle pourrait « nuire à l’idée même de Dieu ». Cela va donc pousser l’EIAG à s’entretenir avec des théologiens, des spécialistes du secteur, des politiciens, des associations civiles et des gérants de fonds d’actifs pour se pencher sur le sujet.

L’Eglise affiche plus de 8 milliards de livres d’investissements, dans les actions mais aussi dans l’immobilier, entre autres, « d’une manière éthique » et estime qu’une gestion active « peut influencer favorablement les comportements des entreprises ». Amazon et Alphabet (maison mère de Google) font partie des investissements de l’institution.