Radiohead diffuse l’intégralité de sa discographie sur YouTube !

Longtemps opposé aux plateformes de partage ou de streaming, le légendaire groupe Radiohead nous fait le contre-pied de l’année en diffusant l’intégralité de sa discographie sur YouTube. Pas moins de 34 références sont donc disponibles sur la page YouTube du groupe (albums, remix, single, etc.), dont bien évidemment le fabuleux album OK Computer. Et bien évidemment, Radiohead n’a pas jugé bon de compromettre l’écoute de ses albums avec de la pub. Gloire à eux !

En revanche, ce très joli cadeau de fin d’année n’est sans doute pas exempt d’arrières-pensées. En effet, Billboards vient d’annoncer qu’il prendrait dorénavant en compte les vues YouTube lors de la mise en place de ses différents classements (généraux, par catégories musicales, etc.). Suite à cette modification de méthodologie, Radiohead pourrait donc se retrouver en tête des fameux charts… grâce à YouTube. Comme quoi, tout est vraiment possible…