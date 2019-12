Google Traduction améliore la qualité de sa traduction hors-ligne

Google Traduction s’améliore aujourd’hui avec une mise à jour déployée par Google. Selon ses dires, son service est désormais 12% plus précis quand il est utilisé en mode hors-ligne. Cela est notamment pratique quand on se trouve à l’étranger sans connexion Internet.

L’amélioration se fait au niveau du choix des mots, de la grammaire et de la structure des phrases, explique Google. Le groupe évoque même un gain de qualité de l’ordre de 20% dans certaines langues, dont le japonais, le coréen, le thaï, le polonais et l’hindi.

Google ajoute que son service de traduction permet également d’avoir une « transliteration », ce qui donne une orthographe équivalente dans l’alphabet auquel vous êtes habitué. Ainsi, si on demande à traduire « bonjour » en hindi, Google Traduction va afficher « नमस्ते » et « namaste » juste en dessous pour que les utilisateurs du service puissent dire le mot à l’oral si besoin en sachant comment le prononcer. À ce sujet, la traduction hors-ligne est maintenant proposée dans quelques langues supplémentaires : arabe, bengali, gujarati, kannada, marathi, tamoul, telugu et urdu.

Les nouveautés présentées ici sont disponibles dès maintenant sur l’application Google Traduction aussi bien sur l’App Store pour iOS que sur le Play Store pour Android.