Véritable joyau de la couronne britannique, Colin Furze mélange à la perfection élégance et brin de folie « soo british ». L’inventeur déjanté s’est rendu célèbre grâce à ses re-créations de gadgets cultes et parfaitement fonctionnels comme le hoverbike, les griffes rétractables de Wolverine ou le bouclier de Sekiro ! La dernière oeuvre de Furze plaira forcément aux nombreux fans de Star Wars : le génial britannique est parvenu à recréer le Landspeeder que pilote Luke Skywalker dans Un Nouvel Espoir. Alors certes, les puristes feront remarquer que le Landspeeder de Furze fonctionne avec des roues et ne lévite pas au dessus du sol, mais à vrai dire, est-ce réellement si important ? La première vidéo porte sur la construction de l’engin, ce qui permet de noter à quel point Colin Furze est équipé d’outils de pointe tandis que la seconde vidéo nous dévoile le Landspeeder enfin terminé. Sans surprise, c’est une petite merveille, bien que les dimensions finales de l’engin s’avèrent un peu plus compactes que celles de l’original.