Cats : Universal annonce une nouvelle version avec de meilleurs effets spéciaux… alors que le film est déjà en salles !

Cats est sorti ce vendredi 20 décembre aux Etats-Unis (le 25 décembre en France). L’adaptation cinématographique de la célèbre comédie musicale a malheureusement loupé le virage de la critique et écope d’un pitoyable 18% d’avis favorables sur le site de référence Rotten Tomatoes. Parmi les nombreuses raisons de ce naufrage, on citera bien sûr des effets spéciaux particulièrement ratés : la fourrure numérique que portent les acteurs manque bien souvent de naturel et donne un aspect assez étrange aux comédiens.

For even more proof, this is a screenshot from the official trailer on Facebook. Note Rebel Wilson’s real hand in a sleeve. pic.twitter.com/RPv2oGlNWm

— Master Sugar Joe (@sugarjoeproblms) 22 décembre 2019