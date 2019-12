Starliner : la capsule de Boeing rate l’ISS mais se pose avec succès au Nouveau-Mexique

Le taxi-spatial Starliner a raté son vol d’essai vers la Station Spatiale Internationale (ISS). Une « simple » erreur de navigation a conduit la NASA à annuler cette mission de test ce samedi 21 décembre. Malgré ce petit fiasco, la capsule de Boeing a pu se poser sans encombres sur la base de White Sands (Nouveau-Mexique), le dimanche 22 décembre à 13h58 (heure française). La NASA rapelle dans un tweet que Starliner est la toute première capsule spatiale (habitable) à atterrir sur la terre ferme. Jusqu’ici, les capsules américaines se posaient en pleine mer. A terme, c’est à dire lorsque la NASA aura corrigé ses petits soucis d’aiguillage, Starliner pourra emmener vers l’ISS jusqu’à 5 astronautes.

LANDING CONFIRMED

The #Starliner spacecraft safely touched down at 7:58am ET at @WSMissileRange in New Mexico with a bulleye landing. This marks the 1st time an American-made, human-rated capsule has landed on land. Watch our live coverage: https://t.co/MAYPLDF7R7 pic.twitter.com/66owuQDsVB

— NASA (@NASA) 22 décembre 2019