Box-office : Star Wars 9 moins fort que les épisodes 7 et 8 au lancement

Star Wars : L’Ascension de Skywalker, l’épisode 9 de la célèbre franchise, commence moins bien que l’épisode 7 (Le Réveil de la Force) et l’épisode 8 (Les Derniers Jedi) au box-office. Le film a généré 373,5 millions de dollars depuis sa sortie cette semaine.

Il s’agit de 373,5 millions de dollars au total, dont 175,5 millions de dollars en Amérique du Nord et 198 millions de dollars dans le reste du monde. En comparaison, Le Réveil de la Force a eu des recettes de 494 millions de dollars sur la même période et Les Derniers Jedi était à 437,5 millions de dollars. Il y a donc une belle baisse avec le nouvel épisode qui vient boucler la saga Skywalker.

Comment expliquer cette baisse ? Beaucoup de personnes ont été déçues avec cette nouvelle trilogie lancée sous l’ère de Disney, tout particulièrement avec l’épisode 8 qui dérange du monde. Rian Johnson, le réalisateur qui s’est occupé de cet épisode, a opéré à divers changements qui n’ont pas forcément plu aux fans (le traitement de Luke Skywalker par exemple). Il est d’ailleurs amusant de voir que J.J Abrams, qui s’est occupé de l’épisode 7 et de l’épisode 9, et Rian Johnson n’ont pas la même vision et se taclent avec chaque film. Sans spoiler, nous pouvons notamment faire allusion à la scène du sabre laser dans l’épisode 9 et le respect de celui-ci (« Une arme qui a appartenu à un Jedi mérite plus de respect »).

Pour ce que ça vaut, Star Wars : L’Ascension de Skywalker a actuellement une note du public de 3,2 sur 5 sur AlloCiné. Le taux de satisfaction est de 86% aux États-Unis.