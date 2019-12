Flickr perd de l’argent et demande de l’aide à ses utilisateurs pour survivre

Flickr a du mal. SmugMug, son propriétaire, a rédigé une lettre dans laquelle il note que le service de photos en ligne continue à perdre de l’argent et suggère d’une certaine façon qu’il pourrait fermer à l’avenir si la situation ne s’améliore pas.

« Il y a deux ans, Flickr perdait des dizaines de millions de dollars par an. Notre société, SmugMug, est intervenue pour le sauver de la fermeture et pour empêcher que des dizaines de milliards de vos précieuses photos ne soient effacées », écrit SmugMug dans son courriel. La société note avoir pris « un gros risque » et la situation est toujours bancale aujourd’hui.

Il y a du progrès pour le service client qui s’est amélioré, avec un taux de satisfaction dépassant les 90%. Flickr a été basculé sur l’infrastructure réseau d’Amazon (AWS) également, ce qui a permis un chargement plus rapide des pages de 20% et un chargement plus rapide des photos de 30%.

Que faire pour sauver Flickr ? « Nous avons besoin de plus de membres Flickr Pro si nous voulons garder le rêve Flickr vivant, et nous avons besoin de votre aide pour partager l’histoire de Flickr », écrit SmugMug.

Flickr Pro offre le stockage illimité, la navigation sans publicité, les statistiques avancées et plus encore. L’abonnement est à 5,99€/mois si on prend au mois ou 53,88€/an (4,49€ facturés chaque mois). Pour pousser les utilisateurs à prendre Flickr Pro, une promotion de 25% est disponible à cette adresse. « Si vous appréciez que Flickr soit enfin indépendant, construit pour les photographes et par les photographes, nous avons besoin de votre aide », conclut SmugMug qui a racheté Flickr en avril 2018.