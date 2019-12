Facebook rachète PlayGiga, un service de cloud gaming

Facebook s’intéresse réellement au monde du jeu vidéo. Après un espace dédié pour les vidéos des jeux sur son application et la récente acquisition de Beat Games, voici que le réseau social rachète PlayGiga, une entreprise espagnole spécialisée dans le cloud gaming.

Le prix pour le rachat a été autour de 70 millions d’euros selon la presse espagnole. Facebook a seulement confirmé qu’il avait fait l’acquisition, sans entrer dans les détails pour les finances. Le compte Twitter de Facebook Gaming a également dit être ravi d’accueillir PlayGiga.

We’re thrilled to welcome @PlayGigaOficial to the Facebook Gaming team. We’ll decline further c☁️mment for now.

— ⛄️ Facebook Gaming 🎁 (@FacebookGaming) December 18, 2019