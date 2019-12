Pour ne plus dépendre d’Android, Facebook développe son propre système d’exploitation

Facebook n’a plus envie de dépendre de Google et de son système d’exploitation d’Android. C’est pour cette raison que le réseau social a décidé de créer le sien en partant de zéro. Le projet est piloté par Mark Lucovsky, le co-auteur de Windows NT.

« Nous voulons vraiment nous assurer que la prochaine génération a de la place pour nous », a déclaré Andrew Bosworth, le vice-président en charge du matériel chez Facebook, auprès de The Information. « Nous ne pensons pas pouvoir faire confiance au marché ou aux concurrents pour s’assurer que c’est le cas. Et donc nous allons le faire nous-mêmes », a-t-il ajouté.

L’intérêt pour Facebook d’avoir son propre système d’exploitation est qu’il peut mettre exactement ce qu’il veut, quand il veut, avec la liberté qu’il veut. La tâche est loin d’être simple cependant, surtout que les équipes partent de zéro.

On peut donc s’attendre à ce que les prochains Portal, Oculus et autres produits de Facebook tournent sous un mystérieux « Facebook OS ». Aucun détail précis n’est dévoilé pour l’instant, il est donc difficile de savoir si le projet est bien entamé ou s’il en est encore à ses débuts. Facebook y croit en tout cas et pourrait renforcer tout son écosystème.