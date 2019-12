Google Chrome ajoute des contrôles de lecture pour gérer les musiques/vidéos

Après le Chromebook, place à Chrome. Google annonce que Chrome 79 intègre désormais des contrôles pour gérer les musiques et les vidéos jouées au sein du navigateur.

Voici comment Google détaille son système :

On est tous passés par là : vous avez beaucoup d’onglets ouverts et l’un d’eux commence à jouer une vidéo, mais vous ne savez pas lequel. Ou bien vous écoutez de la musique dans votre navigateur en arrière-plan et vous voulez changer de chanson sans arrêter votre travail pour trouver le bon onglet. Avec la dernière mise à jour de Chrome (version 79), Chrome facilite le contrôle de l’audio et de la vidéo dans votre navigateur : il vous suffit de cliquer sur l’icône en haut à droite de votre navigateur, d’ouvrir le nouveau hub multimédia et de gérer ce qui est en train de se jouer à partir de là.