On en sait plus sur la répartition des différentes versions d’Android… grâce à Pornhub !

Depuis le mois de mai dernier, Google ne publie plus le camembert de répartition des différentes versions d’Android, invoquant des soucis d’ordre méthodologiques et techniques. Il est pourtant possible d’obtenir une répartition sans doute « approchante » de cette répartition grâce à… Pornhub. Le célèbre site de vidéos qui rendent joyeux vient en effet de publier un visuel du trafic sur le site par versions d’Android, de quoi constater que la fragmentation du petit robot vert est toujours d’actualité : seulement 1% des visites sont effectuées à partir de Jelly Bean ou de Kit Kat, mais 48% proviennent d’Android Pie (pourtant sorti au mois d’août… 2018 !). Certes, Pornhub ne représente pas l’ensemble de l’internet mondial, mais il ne fait guère de doutes que la grande popularité du site rend ces pourcentages plutôt légitimes, même si de légères variations peuvent être visibles entre tel ou tel site.