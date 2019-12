Luigi’s Mansion 3 : un DLC divisé en deux parties annoncé pour 2020

Luigi’s Mansion 3 sur Switch va s’améliorer en 2020 avec un DLC annoncé par Nintendo aujourd’hui. Ce DLC consacré au mode multijoueur est divisé en deux avec la première partie disponible le 30 avril et la seconde le 31 juillet.

La première partie inclura trois nouveaux mini-jeux pour le mode Jeux de l’étrange. Il apportera également trois tenues inédites correspondant aux thèmes des étages pour Luigi, ainsi que de nouveaux fantômes dans le mode coopératif Tour hantée. En bonus spécial, les joueurs ayant précommandé le DLC recevront dans le jeu une « ectolampe » appelée « lampe de poche de type E ». Celle-ci sera utilisable dans les modes Scénario ou Tour hantée.

La deuxième partie ajoutera du nouveau contenu et des fonctionnalités dans les modes Jeux de l’étrange et Tour hantée. Il y aura trois mini-jeux en plus pour le mode Jeux de l’étrange, ainsi que de nouveaux fantômes et trois tenues inédites reprenant les thèmes des étages.

Le pack multijoueur de Luigi’s Mansion 3 est disponible dès maintenant en pré-achat au prix de 9,99€ sur l’eShop depuis la Switch. Il n’est pas possible de seulement commander la première partie du DLC ou la seconde. Seul le pack regroupant les deux est proposé.