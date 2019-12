Corsair rachète SCUF Gaming (manettes e-Sport)

L’accessoiriste Corsair continue sa politique de rachats tout azimut : après les acquisitions de Elgato en 2018 et d’Origin PC cette année, Corsair vient de mettre la main sur SCUF Gaming, le célèbre fabricant de manettes PS4 et Xbox One dédiées au jeu compétitif. Tout n’est pas encore signé, mais l’on sait déjà que SCUF Gaming gardera son nom de marque ainsi que ses locaux situés à Atlanta (ce qui est logique étant donné la popularité de la marque auprès des joueurs).

SCUF Vantage : l’un des fleurons de la gamme de manettes SCUF pour la PS4

Cette acquisition intervient à un moment stratégique pour SCUF, qui doit désormais lutter contre une ribambelle de concurrents toujours plus affutés (Nacon, Astro CT40, manette Xbox One Elite, sans compte Sony qui vient de se lancer dans la bataille avec un accessoire e-Sport pour la DualShock 4). Le coût de l’acquisition n’a pas (encore) été précisé.