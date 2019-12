HBO tease son programme pour 2020 : Westworld saison 3, Perry Mason, Avenue 5, etc.

HBO a du lourd dans les cartons pour l’année 2020. Le producteur des séries cultes Game of Thrones, Le carnaval de l’Etrange ou Sur Ecoute prévoit une année 2020 particulièrement chargée. Un trailer passe en revue les prochaines séries ou saisons, et une chose est sûre : on n’est pas prêt de s’arrêter de « bingewatcher » devant la télé du salon ! Au programme donc (par ordre d’apparition dans le trailer), la saison 3 de Westworld (avec Vincent Cassel dans le rôle du méchant), la mini-série The Outsider (basée sur le roman éponyme de Stephen King), la première saison de The New Pope (avec Jude Law et John Malkovich en vedettes), la mini-série The Undoing (avec Nicole Kidman et Hugh Grant), la seconde saison de la superbe série « pour ados » Euphoria (avec l’étoile montante Zendaya), la première saison de Succession (sur un magnat des médias), la première saison encore de Perry Mason (avec Matthew Rhys), la première saison de The Plot Against America (avec le génial John Turturro), la mini-série I Know This Much is True, la première saison de la comédie spatiale Avenue 5 (avec Hugh Laurie en vedette), la série horrifique Lovecraft Country, The Righteous Gemstones, Barry, le film Bad Education, la seconde saison de Room 104, etc. Quant à nous, on attend surtout de pied ferme la seconde saison du fabuleux The Watchmen.