Le Galaxy Note 10 Lite se dévoile avec le S Pen et plusieurs coloris

Le Galaxy Note 10 Lite n’est plus très loin. Le smartphone se dévoile un peu plus aujourd’hui avec les rendus officiels qui ont fuité, publiés par WinFuture.

Le design général n’est pas une surprise. Les précédentes fuites ont déjà évoqué un écran plat et un design général qui devrait se retrouver sur le Galaxy S11 prévu pour le début de 2020. Pour l’arrière, un bloc carré avec trois appareils photo et un flash sera présent. Ce format rappelle l’iPhone 11 Pro d’Apple et le Pixel 4 de Google.

La fuite du jour est l’occasion de découvrir les coloris prévus au programme. On retrouve le Galaxy Note 10 Lite en noir, en rouge et en « argent stellaire » (tel est le nom donné par Samsung). Le S Pen fait également une apparition. Une récente rumeur a évoqué l’utilisation du Bluetooth 5.1 avec des capacités de suivi de l’emplacement.

Ce Galaxy Note 10 Lite devrait avoir le processeur Snapdragon 855 et serait commercialisé d’ici quelques jours (une date précise n’est pas encore connue). Le premier prix en Allemagne serait 670 euros. Le tarif français devrait logiquement être identique ou plus que similaire.

On rappellera que le Galaxy Note 10 Lite ne sera pas le seul modèle Lite. En effet, un Galaxy S10 Lite a également été évoqué par la rumeur et lui aussi ne devrait pas tarder.