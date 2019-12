Star Wars 9 : l’un des vaisseaux du film s’inspirerait de la Porsche Taycan

Star Wars : L’Ascension de Skywalker dévorera le box-office à partir de demain en France, et déjà, les petits secrets de tournage s’accumulent. Ainsi, on vient d’apprendre que le Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter, l’un des chasseurs de combat des rebelles, a été dessiné par les designers… de Porsche ! Les lignes du vaisseau de combat s’inspireraient de la mythique Porsche 911 mais aussi de la Porsche Taycan, le tout nouveau modèle 100% électrique.

Sur un plan strictement visuel, on peine à établir un rapprochement entre les deux Porsche et le Tri-Wing, mais l’équipe en charge de ce design affirme que les « phares » du Tri-Wing sont ceux du Taycan (ah bon ?) et que l’on trouve d’autres point de ressemblance au niveau du poste de pilotage et des turbines. OK. Même si l’on peine à distinguer ses influences « Super-Car », force est de reconnaitre que le Tri-Wing S-91x Pegasus Starfighter est un superbe vaisseau de combat tout à fait dans l’esprit Star Wars, ce qui est bien l’essentiel.