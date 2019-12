OnePlus dévoilera son premier concept phone au CES

Pete Lau, CEO et fondateur de OnePlus, a annoncé il y a quelques jours que la marque organisera un évènement lors du CES 2020 ( du 7 au 10 janvier 2020). Le fabricant nous annonce à jour qu’à l’occasion de son 6ème anniversaire, la marque présentera son premier concept phone, le OnePlus Concept One.

Depuis 2014, OnePlus a lancé treize smartphones avec le but de toujours fournir la meilleure expérience utilisateur. Avec le OnePlus 7 Pro, la marque a dévoilé cette année le premier smartphone grand public QHD+ AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, présentant ainsi un nouveau standard dans l’industrie.

D’après son fondateur, le OnePlus Concept One « représente la promesse de la marque, celle d’offrir à l’utilisateur une expérience plus fluide, plus rapide et sans compromis« . Le OnePlus Concept One proposera ainsi une vision d’ensemble sur des nouvelles technologies et sur une approche différente du design en vue du futur de l’industrie des smartphones.

Ce produit est le premier d’une série à venir d’après le fabricant.