Le Huawei P40 sera dévoilé officiellement à Paris à la fin du mois de mars 2020

Nos confrères du site LesNums ont obtenu de la bouche même de Richard Yu une info de première importance : les prochains flagships P40 seront présentés officiellement lors d’une conférence à Paris à la fin du mois de mars (entre le 26 et le 29 mars). Le dirigeant précise que ces smartphones très haut de gamme bénéficieront d’un « design jamais vu » et bien sûr de nombreuses fonctions à la pointe de la technologie, ce qui ne nous étonne pas outre mesure (on peut même parier sans trop de risques sur une partie photo très aboutie).

La confirmation de la Keynote parisienne indique aussi à coup sûr que le P40 sera bien commercialisé dans l’hexagone, et ce malgré l’absence des services Google (la situation aura peut-être changé d’ici là). Prudent, Yu a aussi précisé à nos confrères que la migration vers l’OS mobile Harmony était toujours en cours : Huawei semble croire que l’embargo américain pourrait encore durer, ce qui oblige forcément à trouver une solution permettant de pallier l’absence des apps de service Google.