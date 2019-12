La reconnaissance des mains sur l’Oculus Rift S n’est plus une certitude

La fonction de hand-tracking (reconnaissance des mains) est disponible depuis peu sur l’Oculus Quest, et il était légitime de penser que son arrivée sur l’Oculus Rift S n’était qu’une affaire de jours (Oculus ayant initialement promis le hand tracking sur les deux casques). Mais voilà, Oculus vient d’annoncer que l’arrivée du hand-tracking sur le Rift S n’est plus du tout une certitude : « Nous avons d’abord porté la fonctionnalité sur le Quest et attendons d’obtenir des retours la concernant, puis nous évaluerons les challenges techniques de l’apporter sur d’autres appareils (comme le Rift S) ».

Certes, le hand tracking est encore en phase bêta, mais il n’est pas certain que cette « explication » suffise à calmer la grogne de nombre d’utilisateurs du Rift S qui se sentent un peu floués par ces déclarations contradictoires. Le Rift S était jusqu’ici reconnu comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché de la VR (le casque VR est disponible aux alentours des 400 euros), mais cela pourrait bien changer si Oculus continue de privilégier le Quest au détriment du reste de la gamme.