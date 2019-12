Rétine artificielle : les chercheurs français proches du but

La rétine artificielle n’est plus un fantasme de S.F : le premier dispositif rétinien réellement prometteur serait sur le point de passer aux essais de phase 3 (soit des milliers de patients-cobayes potentiels). Cette rétine « bionique » a été mise au point conjointement par des chercheurs du CNRS, de l’INSERM de l’Université de la Sorbonne, sans compter la partie technique assurée par Pixium Vision: un article publié sur le site du CNRS détaille les axes principaux de la technologie et conclut avec enthousiasme que « les promesses de la rétine artificielle pour restaurer la vue se concrétisent ».

L’œil bionique de Steve Austin (L’Homme qui valait trois milliards) serait en passe de devenir une réalité

Les premiers essais (effectués sur des primates puis quelques patients « compatibles ») se sont avérés nettement plus concluants que d’autres projets antérieurs. La nouvelle rétine artificielle bénéficierait d’une meilleure résolution, fonctionnerait sans fil et serait capable de stimuler par infrarouge les neurones rétiniens. Les personnes atteintes de DMLA ou de certaines affections oculaires graves sont bien sûr les premières concernées par cette technologie de pointe… et 100% française. Ce « Cocorico » doit être tempéré : comme souvent lorsque l’on parle de recherche de pointe, ce projet s’appuie sur d’autres travaux antérieurs, comme l’œil bionique américain Argus II, ou le Retina Implant réalisé par des chercheurs allemands.