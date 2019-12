Félix Kjellberg dit « PewDiePie » se sent « très fatigué ». Le YouTubeur mega-star aux 100 millions d’abonnés a annoncé qu’il souhaitait mettre sa chaîne en pause dès l’an prochain : « Je suis fatigué. Je me sens très fatigué. Je ne savais pas si je pouvais vous le faire. Seulement, pour que vous le sachiez, dès le début de l’année prochaine, je serai ailleurs pendant un petit moment. Je vous expliquerai ça plus tard, mais je voulais vous avertir ».

Le youtubeur suédois avait déjà évoqué son grand état de fatigue au mois d’août, un état qui découle sans doute d’une activité quasi stakhanoviste : PewDiePie reste en effet l’un des youtubeurs les plus prolifiques, et ce malgré plusieurs polémiques dont certaines ont failli mettre un terme à ses activités (et lui ont fait perdre le soutien de certains gros partenaires, à l’instar de Disney). Devenu multi-millionnaire suite à ses vidéos, PewDiePie a sans doute largement les moyens matériels de faire « un break »… avant de revenir avec de nouveaux projets (Minecraft, ça va bien 5 minutes… ) ?