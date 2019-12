Chrome sur Android : Google suspend une mise à jour qui supprime les données

Chrome 79, la dernière version en date du navigateur, pose un problème sur Android. La mise à jour vient supprimer des données dans les autres applications installées.

Quel rapport entre Chrome et les autres applications ? Il faut savoir que Chrome est utilisé au sein de nombreuses applications pour afficher des pages Internet. Chrome fait office de WebView par défaut et ce sont justement les applications qui passent par cette WebView qui ont vu leurs données disparaître avec Chrome 79.

Google a mal fait son travail avec la mise à jour puisque localStorage et WebSQL (deux types de stockage couramment utilisés) n’ont pas été proprement transférées suite au changement du lieu où les données Web sont stockées et mises à jour. Du coup, les utilisateurs trinquent et n’ont plus accès aux données des autres applications.

Google est au courant de ce problème et a décidé de suspendre le déploiement de la mise à jour. Le groupe réfléchit à deux solutions : soit il continue la migration et déplace les fichiers qui ont été mal transférés, soit il revient sur le format utilisé jusqu’à présent. « Nous vous ferons savoir laquelle de ces deux options a été choisie prochainement », indique Google. Il n’y a malheureusement pas de méthode temporaire pour retrouver les données.