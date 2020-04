Les enceintes Echo d’Amazon vont louper Noël en Europe, pour la 2e fois

Amazon a comme un problème au niveau du stock de ses enceintes Echo, du moins en Europe. La quasi-totalité des modèles ne peut pas être livré à temps pour Noël et c’est la deuxième année consécutive que cela arrive, comme le souligne Bloomberg.

L’Echo Dot de 3e génération avec le tissu anthracite sera en stock le 24 décembre et « pourrait ne pas être livré avant le 25 décembre », reconnaît Amazon pour la France. D’autres variantes ne seront pas là avant le 2 ou le 30 janvier 2020, selon les cas. D’autres arriveront juste après Noël, à savoir le 26 décembre. L’Echo Show 5, l’écran connecté d’Amazon, est disponible pour le coup. Il faut par contre tirer un trait sur l’Echo de 3e génération qui sera en stock le 7 janvier 2020. L’Echo Studio, une enceinte connectée premium, arrivera le 22 janvier.

Ce manque de stock existe aussi en Allemagne et en Espagne. Les Britanniques ont un peu plus de stock que nous, mais certains modèles d’Echo n’arriveront pas avant janvier 2020. La situation est différente aux États-Unis où Amazon a du stock pour le coup et une commande passée aujourd’hui sera livrée avant Noël.

Les Echo font partie des produits Amazon les plus vendus chaque année. Autant dire que le commerçant en ligne voit des ventes lui passer sous le nez juste avant Noël, à savoir la période la plus importante pour le milieu du commerce (avec les soldes). Ce scénario a déjà eu lieu l’année dernière, à voir si Amazon saura mieux doser pour 2021.