Escobar Fold 1 : des narcos au smartphone pliable (+ vidéo commerciale NSFW)

On se pince pour y croire : Roberto Escobar, frère du célèbre baron de la drogue Pablo Escobar, a investi ses économies… dans la « conception » d’un smartphone pliable ! L’Escobar Fold 1 est aussi bling-bling qu’une caisse tuning équipée d’un compartiment pour les substances qui font rire, et ce n’est sans doute pas la publicité (NSFW) proprement stupéfiante de l’engin qui rendra la chose un peu plus présentable. On savait déjà que le sexe faisait vendre, mais à ce point…

Pour ceux qui seront parvenus (sans doute avec peine) à s’intéresser à la partie technique, sachez donc que l’Escobar Fold 1 (sous Android 9.0) est équipé d’un écran AMOLED pliable de 7,8 pouces, d’un processeur Snapdragon 855, de 6 à 8 Go de RAM selon les modèles, de 128 à 512 Go de capacité de stockage, d’une batterie 4000 mAh, et d’un module photo à deux capteurs (16 MPx et 20 MPx). Aussi improbable que cela puisse être, l’Escobar Fold 1 affiche donc des spécifications à priori très convenables.

Pas vraiment impressionné par la concurrence, Roberto annonce même que son smartphone pliable ne dépassera pas les 300 euros (environ), ce qui laisse d’un seul coup… extrêmement dubitatif. Il existe pourtant une explication logique à ce prix plancher : l’Escobar Fold 1 ne serait en fait qu’un « reskin » du FlexPai de Royole (un smartphone pliable plutôt bas de gamme en terme de finitions). On se disait aussi… Ceux qui n’ont pas froid aux yeux peuvent passer commande à cette adresse.