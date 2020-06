Edenred piratée : la société des tickets restaurants victime de logiciels malveillants

Edenred a été la cible de hackers. La société en charge de la carte Ticket Restaurant annonce avoir subi une cyberattaque le 21 novembre. Les hackers sont passés par des logiciels malveillants.

« Dès détection de l’attaque, Edenred a immédiatement mis en place des mesures préventives afin de se protéger contre toute infection ultérieure, en conformité avec la politique de cyber-sécurité du Groupe », indique Edenred dans un communiqué publié ce vendredi. « Edenred analyse actuellement l’étendue de l’attaque » et « s’engage à utiliser tous les moyens disponibles pour protéger ses opérations et les informations de ses clients », indique la société. Elle n’offre aucun détail particulier sur les implications de l’attaque informatique. « Edenred a pris contact avec les autorités et les instances de réglementation concernées », conclut le communiqué du groupe.

Cette cible des hackers peut en tout cas surprendre. Edenred n’est pas forcément le type de société auquel on pourrait penser à s’attaquer. Et pourtant, des pirates y voient un potentiel.

Cette cyberattaque a en tout cas eu un impact sur l’action d’Edenred. Le titre a chuté de 6,6% ce matin à 43,50 euros. La situation s’est (un peu) améliorée à la clôture des marchés avec une baisse de 2,43%, soit 45,45 euros.