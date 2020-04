Le prochain Battlefield ne sortira pas avant 2021, annonce Electronic Arts

Electronic Arts a fait savoir que le prochain Battlefield ne sortira pas en 2020. Il verra le jour pendant son année fiscale 2022, c’est-à-dire entre avril 2021 et mars 2022. L’annonce a été faite lors de l’appel téléphonique qui a suivi les résultats financiers trimestriels du groupe.

Le jeu sera toujours développé par le studio DICE, Electronic Arts n’ayant qu’un rôle d’éditeur. On revient ainsi sur un développement étalé sur trois ans comme c’était le cas auparavant. À l’inverse, Battlefield V (le dernier opus en date) est sorti en 2018, là où Battlefield 1 (l’opus précédent) a vu le jour en 2016.

Le passage à trois ans devrait aider aussi bien au développement qu’au support de la PlayStation 5 et de la Xbox Scarlett. Battlefield V a été beaucoup critiqué à sa sortie avec de nombreux bugs et finalement peu de contenus disponibles. On sentait que le jeu n’était pas totalement prêt et que les deux ans de développement n’ont pas été suffisants à DICE. D’ailleurs, les ventes du jeu sont jugées décevantes, notamment quand elles sont comparées à Battlefield 1 qui avait été bien accueilli par la critique. Outre la qualité, Battlefield V a dû faire face à la concurrence gratuite avec Fortnite et Apex Legends.

Une date de sortie précise pour le nouveau Battlefield n’est pas communiquée pour l’instant, mais ce sera certainement à l’automne 2021 si l’on se base sur le calendrier des opus précédents. Et pour ce qui est des joueurs avec Battlefield V, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir : des mises à jour avec du nouveau contenu est prévu pour les prochains trimestres selon Electronic Arts, de quoi patienter jusqu’au nouveau jeu.