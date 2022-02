Le Monde de Ralph 3.0 serait en préparation chez Disney

Disney est devenu accroc aux remakes live et aux suites de ses grands succès. Entre les adaptations live d’Aladdin et du Roi Lion, et les suites en cascade (la Reine des Neiges 2, Toy Story 4), il ne reste plus beaucoup de place à la création originale. Et malheureusement, la tendance va se poursuivre; si l’on en croit le site wegotthiscovered, Disney préparerait déjà le troisième volet de Wreck-It-Ralph. Le site n’en sait pas beaucoup plus, mais Le Monde de Ralph 3 (ou tout simplement Ralph 3.0) devrait reconduire le duo composé du balaise Ralph et de la malicieuse (et agaçante) Vanellope von Schweetz. Pas d’infos non plus sur le scénario, mais il est quasi certain que les références geeks pleuvront à nouveau sur nos têtes, sans doute réactualisées pour l’occasion (un clin d’œil à Overwatch ou Fortnite ?). Disney pourrait aussi ne pas sortir ce film en salles au profit d’une exclusivité Disney+; possible certes, mais il faudra attendre d’en savoir un peu plus sur la politique d’exclusivités du service pour se prononcer sur la crédibilité d’une telle hypothèse.