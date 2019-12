Android Auto ne fonctionne pas depuis des mois pour certains utilisateurs

Android Auto est fort pratique pour connecter son smartphone à sa voiture et avoir accès à diverses applications depuis l’écran central… quand ça fonctionne. Des dizaines et des dizaines d’utilisateurs se plaignent d’un crash avec Android Auto qui existe au moins depuis le mois d’avril.

Les utilisateurs concernés se sont manifestés sur les forums de Google et expliquent que l’application Android Auto plante, ce qui provoque l’affichage d’une notification d’erreur sur le smartphone relié à la voiture. Nul besoin de débrancher-rebrancher puis lancer une nouvelle fois Android Auto : le problème persiste.

On pourrait naturellement penser que le problème vient d’un smartphone en particulier, et pourtant cela ne semble pas être le cas. Les utilisateurs qui se plaignent ont des Samsung, OnePlus, Huawei et certains ont même des Pixel, les smartphones de Google, c’est dire.

Les utilisateurs ont donc commencé à se plaindre en avril et l’équipe en charge d’Android Auto a pris en charge le dossier le mois suivant. Mais depuis, c’est silence radio : personne ne sait d’où vient le crash et si Google compte le corriger. À la décharge de Google, il n’est pas simple de corriger un bug qui semble concerner certains utilisateurs et non la totalité, puisqu’il faut connaître son origine.