Free compte supprimer l’un de ses forfaits mobiles : « il y en a un de trop »

Un (petit) nettoyage est prévu du côté de Free Mobile. L’opérateur propose trois forfaits depuis près d’un an maintenant, là où on en retrouvait deux auparavant. Selon Xavier Niel, une offre va sauter.

« Nous avons trois forfaits, il y en a un de trop », a indiqué Xavier Niel à l’occasion de la Convention Free qui s’est tenue samedi dernier. Il est resté muet sur son projet cependant : quel forfait va disparaître ? Il est peu probable que le forfait à 19,99€/mois (15,99€/mois pour les abonnés Freebox) disparaisse. C’est celui qui rapporte le plus à Free et qui se veut le plus complet. De plus, Free a déjà annoncé à plusieurs reprises qu’il faisait le nécessaire pour pousser ses clients à passer sur ce forfait en particulier.

Il reste le forfait à 2€/mois et le forfait à 8,99€/mois pendant un an. Le premier est symbolique mais se veut plus que limité aujourd’hui au niveau de la data (50 Mo par mois). Quant au second, il peut être intéressant, mais seulement la première année puisqu’il passe à 19,99€/mois après.

On sent qu’il existe une envie chez Free de tout simplifier en tout cas. Outre le mobile, Xavier Niel a déjà dit que les offres Freebox devaient être revues parce qu’il y en a trop aujourd’hui.