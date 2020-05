Mannequins virtuels : est-on arrivé au delà de la « vallée de l’étrange » ?

Pendant longtemps, les tentatives de créer des avatars ou des robots humanoïdes se rapprochant de modèles humains se sont fracassées sur la Vallée de L’étrange (Uncanny Valley). Le fait de se rapprocher autant de la représentation humaine sans y parvenir totalement créait littéralement une sensation de gêne (Uncanny Valley) à la simple vision de ses personnages virtuels ou robotisés, comme si ces derniers n’étaient finalement que des automates sans réelle vie intérieure.

Imma est peut-être la première à franchir cette fameuse Vallée de l’étrange (et du malaise); cette mannequin virtuelle est déjà une star sur Instagram, et son apparition sur le site i-D de Vice fait vraiment sensation; saurez-vous distinguer l’avatar virtuel des deux autres mannequins en chair et en os (photo ci-dessus) ? Imma a été créée de toute pièce par ModelingCafe, une société d’effets spéciaux et de rendu CGI qui a notamment travaillé sur les films Kingsglaive Final Fantasy XV ou bien encore Shin Godzilla.

Le rendu de la peau d’Imma a été réalisé par un groupe d’artiste infographiste composé essentiellement de femmes; l’objectif n’était pas ici de faire un effort d’inclusivité ou de genre, mais le studio japonais a tout simplement estimé que des femmes étaient mieux placées pour faire attention à certains types de détails physionomiques, des détails qui auraient pu échapper à un homme. Une chose est sûre : Imma semble réellement… réelle; et l’on mentirait si l’on disait que l’on ressent une gêne à sa vue; ou alors, la gêne provient justement cette fois de notre incapacité à distinguer le vrai du faux, le mannequin humain du mannequin virtuel…