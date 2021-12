[#Concours] 2 clouds personnels WD My Cloud Home 2To à gagner

Les NAS font ont la réputation d’être difficiles à installer et à utiliser pour les non initiés. Avec sa gamme My Cloud Home, le fabricant Western Digital (WD) propose un NAS simplifié à l’extrême. Il s’agit d’un dispositif de stockage et de cloud personnel qui permet aux utilisateurs de concentrer leurs contenus numériques sur un seul et unique appareil. Depuis un smartphone, une tablette tactile ou un ordinateur connecté à Internet, on peut ainsi aisément accéder à l’ensemble de ses données, y compris hors du domicile

Proposé en plusieurs capacités de stockage (de 2 à 8 To dans sa version un seul disque dur et jusqu’à 20 To dans sa version Duo), le boîtier WD My Cloud Home s’adresse à tous les utilisateurs novices en informatique ou non qui souhaitent disposer d’une solution facile à utiliser et efficace pour la vie numérique de tous les jours.

Voici toutes les fonctions :

Synchronisation du bureau

Synchronisez en permanence les dossiers préférés de vos ordinateurs PC et Mac à l’aide de My Cloud Home.

Lecture vidéo fluide n’importe où

Lisez vos vidéos personnelles n’importe où, sur n’importe quel appareil, à l’aide de l’application mobile ou de bureau My Cloud Home ou sur MyCloud.com.

Accès à distance à l’aide de votre smartphone/tablette

Utilisez l’application My Cloud Home (version mobile ou de bureau) ou allez sur le site MyCloud.com pour accéder à vos meilleurs souvenirs, les télécharger et les partager, mais aussi pour lire des vidéos stockées sur votre My Cloud Home, partout où vous disposez d’une connexion à Internet.

Fonction de recherche pour trouver les contenus plus facilement

Trouvez rapidement des photos, vidéos et documents à l’aide de la recherche facile grâce à l’application mobile ou de bureau My Cloud Home ou sur le site MyCloud.com.

Espaces individuels et privés pour chaque utilisateur

Invitez votre famille et vos amis à créer des comptes individuels. Chaque personne invitée peut configurer son propre espace privé sur l’appareil auquel elle seule aura accès. Elles peuvent gérer, partager leur contenu et y accéder comme elles le souhaitent.

Personnalisation

Personnalisez votre My Cloud Home afin qu’il corresponde à vos préférences de services de téléchargement (Dropbox ou Google Drive par exemple), soit compatible avec des haut-parleurs intelligents tels que ceux de Sonos et prenne en charge des solutions de diffusion de contenus de type Google Chromecast et Plex Media Server.

Téléchargement des données de votre Cloud

Stockez tout au même endroit, même le contenu de vos Clouds préférés. Les photos, vidéos et fichiers de vos comptes Cloud sont automatiquement téléchargés sur votre My Cloud Home, notamment Dropbox, Box, Google Drive, Facebook et bien d’autres.

Sauvegarde automatique de tous les ordinateurs PC et Mac à la maison

My Cloud Home offre une capacité de stockage colossale et se connecte à votre réseau domestique pour sauvegarder sans fil, dans un espace unique, le contenu de chaque ordinateur présent à la maison. Il fonctionne parfaitement avec les logiciels Windows Backup et Time Machine.

Protection par mot de passe

Protégez des curieux tout votre contenu grâce au mot de passe unique de votre compte My Cloud Home, ainsi qu’au code et à la reconnaissance d’empreinte digitale de votre application mobile My Cloud Home.

-> Disponible à partir de 143,90€ (promo) sur Amazon, Cdiscount, Darty, Boulanger, Fnac

Concours

Pour participer à ce concours et tenter gagner un des deux exemplaires du cloud personnel My cloud Home de Western Digital, il suffit de :

-> Télécharger notre application KultureGeek (Lien App Store (iPhone/iPad) – Lien Google Play Store (Android) – Gratuit) et participez au concours en allant dans la page commentaire du concours depuis l’application KultureGeek, puis appuyez sur le bouton « Participer ».

Le jeu concours durera jusqu’au 25 décembre 2018 inclus. Dès la fin du jeu, nous procèderons à un tirage au sort pour désigner le gagnant.

Bonne chance à tous !