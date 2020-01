14 000 avis négatifs pour CS:GO en moins de 24 heures

Counter Strike: Global Offensive, le très célèbre jeu de tir à la première personne développé par Valve et distribué par Steam vient de devenir un free-to-play, et à la suite de cela atteint un record d’avis négatifs sur la plateforme. Un jeu initialement sorti en 2012 et payant vient de prendre un tournant significatif en devenant gratuit et en sortant un tout nouveau mode battle royale.



CS:GO est LE first person shooter de référence pour un très grand nombre d’amateurs du genre, la série des Counter Strike remonte jusqu’en 2000 et a toujours su créer une communauté de joueurs fidèles et très attachée à ces jeux. On peut considérer qu’avec ce poids énorme qu’a le jeu dans son domaine, le fait que Valve le fasse passer en free-to-play et sorte un mode battle royale, qu’en gros que Counter Strike rentre dans un courant mainstream il était assez facile de prévoir ce qui allait se passer… 14 327 avis négatifs sur la page Steam du jeu dans la seule journée du 7 décembre, un record.

Ce qui est surtout visé et contesté dans ces reviews est le fait qu’il devienne gratuit, beaucoup de joueurs ont dépensé énormément d’argent dans ce jeu au cours de ces dernières années et on peut comprendre qu’ils ne soient pas d’accord avec ce changement. Beaucoup pensent que si CS:GO devient gratuit cela attirera de nombreux tricheurs et hackers dans un jeu où la compétition est extrêmement importante, espérons que ce ne sera pas le cas.