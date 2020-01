Red Dead Redemption II : un très gros bug sur PS4, et un affichage HDR en trompe l’oeil

Red Dead Redemption II n’est sans doute pas le jeu parfait que l’on semble nous vendre, mais s’il y a bien un domaine où le titre de Rockstar fait la totale unanimité, c’est sur sa partie technique et artistique flamboyante, à un niveau de qualité encore jamais vu sur consoles. Pour autant, cet open world gigantesque et foisonnant n’est pas exempt de bugs techniques; le plus gênant intervient sans doute lors de la mission du chapitre 2 (dans la bourgade de Valentine); en cas d’échec de la mission de nombreux joueurs PS4 ont remarqué que John Marston (le héros du premier Red Dead) ainsi que sa petite famille disparaissent tout simplement du camp de base (mais ils restent heureusement bien présent dans le scénario principal). Etrangement, le bug ne se produit pas sur la version Xbox One.

Autre « fail », qui concerne cette fois le mode d’affichage HDR. Le spécialiste de l’image Adam Fairclough (débauché récemment par Digital Foundry), a analysé le mode HDR de RDR II pour parvenir à la conclusion déroutante que ce mode dégrade la qualité de l’image plus qu’il ne l’améliore. Rockstar se serait contenté d’augmenter la luminosité globale de la scène pour l’affichage du HDR, sans gérer correctement la plage dynamique, ce qui aurait tendance à diminuer le contraste global. Voilà qui est tout de même fâcheux, même s’il en faudra plus pour ternir la qualité globale d’une œuvre aussi puissante qu’ évocatrice (mais pas sans défauts).